Против сбежавших от террориста в Киеве полицейских возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбудили против сбежавших в Киеве полицейских Против сбежавших от террориста в Киеве полицейских возбудили уголовное дело

Москва19 апр Вести.Уголовное дело возбудили против двух полицейских, которые оставили гражданских без защиты и сбежали от стрельбы в Киеве в субботу, написал генпрокурор Украины Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.

По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля 2026 года начато уголовное производство сказано в сообщении

Уточняется, что дело возбуждено по статье о служебной халатности.

Вечером в субботу, 18 апреля, в Киеве мужчина устроил стрельбу на улице. После этого он забаррикадировался в супермаркете и взял заложников. В ходе штурма преступник был ликвидирован, погибли шесть человек.