Попытка задержания киевлянина сотрудниками ТЦК закончилась выстрелами по авто В Киеве мужчина сбежал от сотрудников ТЦК, вслед прозвучали выстрелы

Москва18 апр Вести.В Киеве произошел инцидент с участием представителей территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата), который закончился стрельбой. Кадры с места происшествия публикует агентство УНИАН в Telegram-канале.

По предварительной информации, сотрудники ТЦК остановили автомобиль с мужчиной и попытались вывести его на дорогу. Однако водителю удалось вырваться и уехать с места происшествия.

На опубликованных кадрах видно, как неизвестный мужчина в черной одежде открывает огонь вслед уезжающему автомобилю. Позже, как утверждает агентство, тот же человек попал на видео, когда, предположительно, собирал гильзы с места стрельбы.

15 апреля украинские СМИ сообщили, что пятеро сотрудников ТЦК устроили охоту на 16-летнего подростка в Одессе. Они догнали и избили парня​​​. Как отмечалось, родственники юноши после инцидента вызвали скорую и полицию, парню оказали необходимую медицинскую помощь.