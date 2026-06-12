Москва12 июнВести.Композитор Владимир Сапожников и его супруга музыковед Лариса Воронцовская погибли в результате ДТП на железнодорожном переезде под Петербургом, пишет aif.ru.
Трагедия произошла 11 июня поздним вечером у курортного местечка Лисий Нос. По сведениям издания, за рулем машины, столкнувшейся с электричкой, была 74-летняя жена композитора.
Водитель легкового автомобиля выехал на пути на запрещающий сигнал светофора перед приближающимся электропоездомговорится в публикации Северо-Западной транспортной прокуратуры в Telegram-канале
Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось: 81-летний композитор Сапожников скончался на месте от полученных травм, его супруга умерла в реанимации больницы Сестрорецка, сообщает издание.
Транспортная прокуратура устанавливает все обстоятельства происшествия и проводит проверку исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
В ведомстве также сообщили, что схода подвижного состава в результате столкновения допущено не было, но произошла задержка движения поездов.