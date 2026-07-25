В столкновении легковушки с поездом под Саратовом погибла женщина

Поезд и Lada столкнулись под Саратовом: один погибший, двое пострадавших В столкновении легковушки с поездом под Саратовом погибла женщина

Москва25 июл Вести.Столкновение поезда и автомобиля Lada Granta произошло сегодня днем у села Усатово Саратовской области. В результате ДТП погибла женщина-пассажир, сообщает региональный главк МВД.

Мужчина-водитель легковушки и еще одна женщина-пассажир были доставлены в медицинское учреждение.

Данные по участникам ДТП устанавливаются. … На месте работают сотрудники полиции говорится в сообщении ведомства в MAX

В пресс-службе Приволжской железной дороги уже заявили, что причиной ДТП стал выезд автомобиля на пути перед приближающимся пассажирским поездом.

В Telegram-канале компании сообщается, что машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения с машиной избежать не удалось.

Сегодня в 13:17 … на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Усатовский и Лепехинская ПривЖД при исправно действующей сигнализации водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом №6 Москва – Астрахань говорится в публикации

В железнодорожной компании уточнили, что сотрудники локомотивной бригады и пассажиры поезда за медпомощью не обращались, схода подвижного состава не было, на движение других поездов это ДТП не повлияло.