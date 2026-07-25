В Саратовской области поезд сбил легковой автомобиль на переезде В Саратовской области пассажирский поезд Москва – Астрахань сбил автомобиль

Москва25 июл Вести.В Саратовской области на железнодорожном переезде пассажирский поезд Москва – Астрахань столкнулся с легковым автомобилем Lada Granta. Один человек погиб, двое пострадали. Об этом сообщило Западное МСУТ СК России на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел на перегоне Усатовская – Лепехинская. В результате столкновения пассажир легковушки скончался на месте, водителя и второго пассажира госпитализировали. Пассажиры поезда не пострадали.

25 июля 2026 года на регулируемом железнодорожном переезде перегона станций Усатовская - Лепехинская в Саратовской области произошло столкновение пассажирского поезда сообщением Москва - Астрахань с легковым автомобилем "Лада Гранта". В результате происшествия пассажир автомобиля погиб, водитель и второй пассажир автомобиля доставлены в больницу говорится в публикации

По предварительной информации, автомобиль выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора.

Следователи проводят проверку по части 2 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть человека). Устанавливаются все обстоятельства происшествия. По итогам проверки действиям локомотивной бригады будет дана правовая оценка.