Москва25 июлВести.В Самарской области поезд столкнулся с легковым автомобилем на переезде. Об этом сообщила в MAX Приволжская транспортная прокуратура.
Трагедия произошла в субботу, 25 июля, на железнодорожном переезде у станции "Разъезд №3" в Сызранском районе. В результате происшествия погиб человек.
Произошло столкновение легкового автомобиля марки Haval и пригородного поезда. В результате столкновения пострадал водитель, женщина пассажир погиблаговорится в сообщении
Обстоятельства и причины инцидента выясняются.