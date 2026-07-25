Женщина погибла при столкновении автомобиля с поездом в Самарской области

Поезд снес машину на переезде в Самарской области, погиб человек Женщина погибла при столкновении автомобиля с поездом в Самарской области

Москва25 июл Вести.В Самарской области поезд столкнулся с легковым автомобилем на переезде. Об этом сообщила в MAX Приволжская транспортная прокуратура.

Трагедия произошла в субботу, 25 июля, на железнодорожном переезде у станции "Разъезд №3" в Сызранском районе. В результате происшествия погиб человек.

Произошло столкновение легкового автомобиля марки Haval и пригородного поезда. В результате столкновения пострадал водитель, женщина пассажир погибла говорится в сообщении

Обстоятельства и причины инцидента выясняются.