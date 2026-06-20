Водитель грузовика погиб после столкновения с поездом в Астраханской области

Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Астраханской области, один погибший Водитель грузовика погиб после столкновения с поездом в Астраханской области

Москва20 июн Вести.В Астраханской области произошла авария с участием пассажирского поезда и грузовика, в результате чего один человек погиб. Об этом сообщает Южная транспортная прокуратура.

Дорожно-транспортное происшествие случилось 20 июня на железнодорожном переезде перегона Владимировка – Покровка.

Допущено столкновение пассажирского поезда сообщением Астрахань – Волгоград с грузовым автомобилем, водитель которого погиб. Допущен сход локомотива одной колесной парой уточняется в канале надзорного ведомства в мессенджере MAX

В настоящее время Астраханская транспортная прокуратура организовала проверку обстоятельств ДТП.