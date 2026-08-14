Мужчина скончался в поезде в Челябинской области, организована проверка

Мужчина скончался в поезде в Челябинской области Мужчина скончался в поезде в Челябинской области, организована проверка

Москва14 авг Вести.Пассажир скончался в поезде в Челябинской области, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщило Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) Следственного комитета (СК) РФ.

Предварительно …, [накануне вечером] в пассажирском поезде сообщением Новый Уренгой — Оренбург по прибытии состава на ст. Карталы обнаружен пассажир поезда без признаков жизни говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В результате осмотра места происшествия установлено, что смерть мужчины носит биологический характер и наступила из-за заболеваний сердца.

По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.