В Алтайском крае проверяют обстоятельства гибели человека на станции

Москва24 мая Вести.Мужчина попал под тепловоз грузового поезда и погиб на месте на станции Рубцовск в Алтайском крае. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорт СК РФ.

Барнаульским следственным отделом на транспорте проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) говорится в сообщении

Следователи и криминалисты проверяют обстоятельства произошедшего.