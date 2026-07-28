В Самарской области мужчина получил смертельные травмы, попав под грузовой поезд

Мужчина погиб, попав под грузовой поезд в Самарской области В Самарской области мужчина получил смертельные травмы, попав под грузовой поезд

Москва28 июл Вести.В Самарской области мужчина погиб, попав под грузовой поезд. По факту организована проверка. Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.

Трагедия произошла вечером 27 июля, в понедельник, на Куйбышевской железной дороге между станциями Мирная и Зубчаниновка.

Грузовым поездом смертельно травмирован местный житель, переходивший железнодорожные пути... Организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.