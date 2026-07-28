Москва28 июлВести.В Самарской области мужчина погиб, попав под грузовой поезд. По факту организована проверка. Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.
Трагедия произошла вечером 27 июля, в понедельник, на Куйбышевской железной дороге между станциями Мирная и Зубчаниновка.
Грузовым поездом смертельно травмирован местный житель, переходивший железнодорожные пути... Организовано проведение доследственной проверки по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта)говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются.