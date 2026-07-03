Москва3 июлВести.Ночью в больнице умер подросток, который попал под грузовой поезд в Хабаровском крае, передает ТАСС со ссылкой на информацию Дальневосточной транспортной прокуратура.
Мальчик скончался от полученных травм ночью в больнице. По уточненной информации, ему было 13 летприводит агентство слова своего собеседника
ЧП произошло 2 июля, в субботу, на станции Хор в районе имени Лазо. По данным ведомства, подросток пересекал железную дорогу по оборудованному переходу в наушниках и не услышал приближающийся состав.