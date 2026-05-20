Москва20 маяВести.В Хабаровском крае после удара током погиб водитель самосвала, кузов которого задел высоковольтную линию электропередачи. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.
Информация о ЧП поступила спасателям 20 мая в 9.08 местного времени.
Водитель самосвала при подъеме кузова задел высоковольтный кабель на линии электропередачи вблизи микрорайона Солнечный город села Мирное. По предварительным данным, в результате удара током мужчина скончался. Также произошло загорание покрышек автомобиляговорится в канале ведомства в мессенджере MAX
На месте ЧП находятся аварийные бригады энергослужбы, скорой помощи, а также два пожарных расчета МЧС России.