Водитель самосвала погиб после удара током в Хабаровском крае В Хабаровском крае кузов самосвала задел высоковольтный кабель, водитель погиб

Москва20 мая Вести.В Хабаровском крае после удара током погиб водитель самосвала, кузов которого задел высоковольтную линию электропередачи. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Информация о ЧП поступила спасателям 20 мая в 9.08 местного времени.

Водитель самосвала при подъеме кузова задел высоковольтный кабель на линии электропередачи вблизи микрорайона Солнечный город села Мирное. По предварительным данным, в результате удара током мужчина скончался. Также произошло загорание покрышек автомобиля говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

На месте ЧП находятся аварийные бригады энергослужбы, скорой помощи, а также два пожарных расчета МЧС России.