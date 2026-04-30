Москва30 апрВести.Прокуратура Ивановской области сообщает, что взяла под контроль установление обстоятельств несчастного случая при выполнении работ в селе Хотимль.
Там днем 29 апреля во время проведения подготовительных работ перед ремонтом силового трансформатора получил удар током и скончался 41-летний работник обслуживающей организации.
Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки следственных органов … находятся на контроле прокуратурыговорится в заявлении областного надзорного ведомства в мессенджере MAX
Кроме того, прокуратура намерена дать оценку исполнению требований законодательства в сфере охраны труда и соблюдению техники безопасности при организации и производстве работ.