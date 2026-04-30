Прокуратура Ивановской области взяла на контроль смерть рабочего от удара током

В Ивановской области от удара током скончался рабочий Прокуратура Ивановской области взяла на контроль смерть рабочего от удара током

Москва30 апр Вести.Прокуратура Ивановской области сообщает, что взяла под контроль установление обстоятельств несчастного случая при выполнении работ в селе Хотимль.

Там днем 29 апреля во время проведения подготовительных работ перед ремонтом силового трансформатора получил удар током и скончался 41-летний работник обслуживающей организации.

Установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки следственных органов … находятся на контроле прокуратуры говорится в заявлении областного надзорного ведомства в мессенджере MAX

Кроме того, прокуратура намерена дать оценку исполнению требований законодательства в сфере охраны труда и соблюдению техники безопасности при организации и производстве работ.