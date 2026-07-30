В Новгородской области ехавшего на велосипеде мужчину насмерть ударило током Ехавшего на велосипеде новгородца насмерть ударило током, возбуждено дело

Москва30 июл Вести.В Новгородской области насмерть ударило током мужчину, ехавшего на велосипеде по дороге, на которой находился оборванный провод линии электропередачи, остававшийся под напряжением, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

По версии следствия, новгородец в деревне Любница ехал на велосипеде по дороге, на которой после прошедшей грозы находились части поваленного дерева и оборванный провод линии электропередачи, остававшийся под напряжением, и получил электротравму. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)… Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших трагедии говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Расследование продолжается.