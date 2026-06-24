Москва24 июнВести.Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на юге Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, оно произошло на дублере Варшавского шоссе – в районе дома №2 по улице Подольских курсантов.
Водитель легкового автомобиля совершил наезд на мужчину на прокатном электровелосипедеговорится в заявлении ведомства в мессенджере MAX
От полученных травм велосипедист скончался на месте. Отмечается, что он ехал через дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.