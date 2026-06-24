Мужчина на прокатном электровелосипеде погиб в ДТП на Варшавском шоссе На юге Москвы в ДТП погиб водитель прокатного электровелосипеда

Москва24 июн Вести.Полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на юге Москвы. Как сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, оно произошло на дублере Варшавского шоссе – в районе дома №2 по улице Подольских курсантов.

Водитель легкового автомобиля совершил наезд на мужчину на прокатном электровелосипеде говорится в заявлении ведомства в мессенджере MAX

От полученных травм велосипедист скончался на месте. Отмечается, что он ехал через дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.