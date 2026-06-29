Полиция выясняет обстоятельства гибели велосипедиста на юго-западе Москвы На юго-западе Москвы грузовик насмерть задавил велосипедиста

Москва29 июн Вести.Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП с участием велосипедиста на юго-западе Москвы. Подробности сообщает в MAX столичное ведомство.

По предварительной информации, на улице Поляны в районе вл. 3А водитель грузового автомобиля перестраивался в правую полосу движения и столкнулся с мужчиной на электровелосипеде.

В результате дорожной аварии водитель электровелосипеда скончался говорится в сообщении

Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы работают на месте аварии.