Москва29 июнВести.Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП с участием велосипедиста на юго-западе Москвы. Подробности сообщает в MAX столичное ведомство.
По предварительной информации, на улице Поляны в районе вл. 3А водитель грузового автомобиля перестраивался в правую полосу движения и столкнулся с мужчиной на электровелосипеде.
В результате дорожной аварии водитель электровелосипеда скончалсяговорится в сообщении
Сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы работают на месте аварии.