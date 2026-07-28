В ДТП на оренбургской трассе погиб велосипедист, начата проверка

Оренбургская полиция выясняет обстоятельства гибели велосипедиста в ДТП В ДТП на оренбургской трассе погиб велосипедист, начата проверка

Москва28 июл Вести.В Оренбургской области сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП с участием велосипедиста. Подробности региональная Госавтоинспекция сообщает в MAX.

Авария произошла 27 июля в 19.32 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог ул. Цвиллинга – ул. Сорокинская в городе Соль-Илецк. По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля "Лада Калина" наехал на велосипедиста.

В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил тяжелые травмы и впоследствии скончался говорится в сообщении

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.