Москва28 июлВести.В Оренбургской области сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП с участием велосипедиста. Подробности региональная Госавтоинспекция сообщает в MAX.
Авария произошла 27 июля в 19.32 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог ул. Цвиллинга – ул. Сорокинская в городе Соль-Илецк. По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля "Лада Калина" наехал на велосипедиста.
В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил тяжелые травмы и впоследствии скончалсяговорится в сообщении
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.