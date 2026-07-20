В результате ДТП в Ростовской области велосипедист погиб на месте

В Ростовской области водитель иномарки насмерть сбил велосипедиста В результате ДТП в Ростовской области велосипедист погиб на месте

Москва20 июл Вести.В Ростовской области водитель иномарки сбил велосипедиста насмерть. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция. Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 19 июля на трассе Ростов-на-Дону — Таганрог — Симферополь — Новороссия.

Водитель 1993 года рождения, управляя транспортным средством, по предварительным данным, допустил наезд на велосипедиста 1976 года рождения отметили в ведомстве в Telegram-канале

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства аварии.