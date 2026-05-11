Смертельное ДТП с автобусом произошло в Ростовской области

В ДТП с автобусом в Ростовской области погиб человек Смертельное ДТП с автобусом произошло в Ростовской области

Москва11 мая Вести.В Ростовской области устанавливают обстоятельства ДТП с автобусом, в котором погиб человек, сказано в сообщении региональной Госавтоинспекции в Telegram-канале.

Авария произошла вечером 11 мая в Мясниковском районе, на 4 км автодороги Ростов - Новошахтинск.

Водитель 1997 г.р., управляя автомобилем Kia Ceed … на нерегулируемом перекрёстке, выезжая с улицы Туманяна хутора Красный Крым на автодорогу Ростов - Новошахтинск, не выполнила требование дорожного знака "Уступи дорогу" и допустила столкновение с автобусом Kia сказано в сообщении

Уточняется, что в автобусе не было пассажиров, за его рулем находился водитель 1965 года рождения.

В результате столкновения водитель легковушки получила травмы и скончалась до приезда скорой медицинской помощи.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства инцидента устанавливаются.