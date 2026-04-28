Пассажирка такси погибла в ДТП в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону такси столкнулось с автобусом, погибла женщина Пассажирка такси погибла в ДТП в Ростове-на-Дону

Москва28 апр Вести.В Ростове-на-Дону произошла дорожная авария с участием такси и пассажирского автобуса, в которой погиб один человек, сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП случилось утром 28 апреля в районе дома №21 по улице Щедрина. Водитель такси марки Renault Logan, выезжая на перекресток с прилегающей территории, не предоставил преимущество в движении пассажирскому автобусу №63. Произошло столкновение.

Пострадал водитель автомобиля Renault Logan и погиб его пассажир 1992 года рождения говорится в публикации ведомства в Telegram-канале

Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции.

По данным местных СМИ, в ДТП погибла 34-летняя женщина.

Во время столкновения произошел громкий хлопок, из-за выдвигалась версия о взрыве газового баллона, перевозимого в такси. Однако в Госавтоинспекции ее не подтвердили.