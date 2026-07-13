Полиция устанавливает причины ДТП с автобусом в Приморье, где погибла женщина

Пассажирка междугороднего автобуса погибла в результате ДТП в Приморье Полиция устанавливает причины ДТП с автобусом в Приморье, где погибла женщина

Москва13 июл Вести.В результате столкновения на 78 км трассы Осиновка - Рудная Пристань Анучинского района междугороднего автобуса с легковым автомобилем погибла 63-летняя женщина, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции Приморского края.

За рулем автобуса был 55-летний водитель. Установлено, что он выполнял рейс из Владивостока в Дальнегорск. Автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с Suzuki Jimny.

В результате удара получили травмы водитель и пассажир автомобиля. 64-летний мужчина, находившийся за рулем, госпитализирован. 63-летняя женщина-пассажир скончалась до приезда скорой отмечается в сообщении

На момент аварии в автобусе ехали 33 пассажира, они не пострадали. Стаж вождения водителя автобуса – 35 лет, все необходимые документы были в наличии, технический контроль транспортного средства пройден. Предварительно, потере управления предшествовал сильный хлопок в районе колеса.

По факту произошедшего назначена проверка.