Москва6 июнВести.В Приморском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором пострадали два пассажира. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет Приморья.
Авария произошла 6 июня 2026 года на участке автодороги Уссурийского городского округа. Два пассажира получили телесные повреждения.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"написано в канале СК в MAX
Автобус двигался по маршруту Владивосток – Камень-Рыболов.
В ходе расследования действиям компании-перевозчика будет дана правовая оценка.