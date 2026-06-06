В Приморье в ДТП пострадали пассажиры автобуса, возбуждено дело

В Приморье возбудили дело после ДТП пассажирского автобуса с двумя пострадавшими В Приморье в ДТП пострадали пассажиры автобуса, возбуждено дело

Москва6 июн Вести.В Приморском крае произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, в котором пострадали два пассажира. Возбуждено уголовное дело, сообщает Следственный комитет Приморья.

Авария произошла 6 июня 2026 года на участке автодороги Уссурийского городского округа. Два пассажира получили телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ – "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" написано в канале СК в MAX

Автобус двигался по маршруту Владивосток – Камень-Рыболов.

В ходе расследования действиям компании-перевозчика будет дана правовая оценка.