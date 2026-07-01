© ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ

СК возбудил дело по факту ДТП с участием автобуса с детьми в Красноярском крае

По факту ДТП с участием автобуса с детьми в Красноярском крае возбуждено дело СК возбудил дело по факту ДТП с участием автобуса с детьми в Красноярском крае

Москва1 июл Вести.В Минусинском округе Красноярского края возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, по факту ДТП с участием автобуса. Подробности сообщает СК по региону в MAX.

По материалам следствия, 1 июля, автобус, в котором находились 27 детей, двое сопровождающих и водитель, двигался по автомобильной дороге "Саяны" в направлении города Минусинска. На 33 км двигавшийся по встречной полосе легковой автомобиль выехал на полосу движения автобуса.

Во избежание столкновения водитель автобуса был вынужден изменить траекторию движения - в результате транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось на бок. говорится в сообщении

Медицинская помощь оказана одному ребенку и сопровождающему, их жизни ничего не угрожает.

На месте происшествия работают следователи. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.