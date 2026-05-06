В Мордовии возбудили дело после ДТП с рейсовым автобусом

Дело возбуждено по факту ДТП с автобусом в Мордовии В Мордовии возбудили дело после ДТП с рейсовым автобусом

Москва6 мая Вести.Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после ДТП с рейсовым автобусом в Мордовии. Об этом сообщили в СУ СКР по республике.

Вечером 6 мая на трассе Саранск – Напольная Тавла рейсовый автобус съехал в кювет и опрокинулся. В нем находились 18 пассажиров, водитель и кондуктор. В результате аварии за медицинской помощью обратились 13 человек.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.238 УК РФ). Кроме того, руководитель регионального управления СК России поручил подчиненным сотрудникам инициировать вопрос об изъятии материалов проверки по факту ДТП из органов внутренних дел и принять к своему производству говорится в сообщении ведомства

В свою очередь прокуратура начала проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства об организации пассажирских перевозок.