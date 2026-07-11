Прокуратура Татарстана назвала причину ДТП с автобусом, съехавшим в кювет

Названа причина ДТП с автобусом в Татарстане, в котором пострадали 15 человек Прокуратура Татарстана назвала причину ДТП с автобусом, съехавшим в кювет

Москва11 июл Вести.Водитель пассажирского автобуса, попавшего в ДТП ночью 11 июля в Черемшанском районе, не выбрал безопасную скорость и съехал в кювет, сообщает прокуратура Татарстана.

Авария произошла на автодороге Кузайкино – Нурлат. Автобус съехал в кювет и перевернулся. В нем находились 46 человек, в числе которых были два водителя. Пострадали 15 человек.

Водитель автобуса, не выбрав безопасную скорость, совершил опрокидывание в кювет говорится в публикации республиканской прокуратуры в Telegram-канале

В надзорном ведомстве уточнили, что три человека были госпитализированы, 12 пассажирам оказана помощь на месте.

СК возбудил уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения". Контроль за ходом следствия находится в прокуратуре.