Москва11 июлВести.Водитель пассажирского автобуса, попавшего в ДТП ночью 11 июля в Черемшанском районе, не выбрал безопасную скорость и съехал в кювет, сообщает прокуратура Татарстана.
Авария произошла на автодороге Кузайкино – Нурлат. Автобус съехал в кювет и перевернулся. В нем находились 46 человек, в числе которых были два водителя. Пострадали 15 человек.
Водитель автобуса, не выбрав безопасную скорость, совершил опрокидывание в кюветговорится в публикации республиканской прокуратуры в Telegram-канале
В надзорном ведомстве уточнили, что три человека были госпитализированы, 12 пассажирам оказана помощь на месте.
СК возбудил уголовное дело по статьям "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "Нарушение правил дорожного движения". Контроль за ходом следствия находится в прокуратуре.