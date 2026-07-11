В Татарстане возбуждено уголовное дело после ДТП с рейсовым автобусом

В Татарстане Следком возбудил уголовное дело по факту ДТП с автобусом В Татарстане возбуждено уголовное дело после ДТП с рейсовым автобусом

Москва11 июл Вести.В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту дорожно-транспортного происшествия с рейсовым автобусом, следовавшим из Самары в Набережные Челны. Об этом сообщило СУ СК России по Республике Татарстан на платформе MAX.

Отмечается, что авария произошла на автодороге Кузайкино – Нурла в Черемшанском районе ночью 11 июля. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и перевернулся. Пострадали несколько пассажиров.

Уголовное дело возбуждено по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и о нарушении ПДД.

Ночью 11 июля 2026 года в результате ДТП на автодороге Кузайкино - Нурлат в Черемшанском районе пострадали несколько пассажиров рейсового автобуса следовавшего из города Самары в город Набережные Челны. По данному факту следственными органами СК РФ по РТ возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) говорится в публикации Следкома

В настоящее время следователи проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств аварии. Решается вопрос о назначении экспертиз.