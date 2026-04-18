Москва18 апрВести.Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом, перевозившим граждан Китая, сообщает СУ СК по Забайкальскому краю. В этой аварии один человек погиб и больше десяти госпитализированы.
Пассажирский автобус опрокинулся сегодня днем (по местному времени) на 417 километре автодороги "Чита-Забайкальск" у села Красный Великан.
Один человек погиб. Водитель автобуса и 19 пассажиров обратились за медпомощью, больше десяти из них госпитализированы с травмами различной степени тяжести.
Возбуждено уголовное дело по … п. в ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека)говорится в публикации регионального управления СК в Telegram-канале
В рамках расследования допрашиваются участники инцидента и очевидцы. Кроме того, устанавливается принадлежность автобуса и запрошены документы в медицинских учреждениях.