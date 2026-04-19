Одного пострадавшего в ДТП в Забайкалье передадут на границе китайским медикам

Москва19 апр Вести.Решается вопрос о перевозке в Забайкальск и передаче на границе китайским медикам одного из граждан КНР, пострадавшего накануне в ДТП с автобусом, сообщает краевое правительство.

Там проинформировали, что 29 туристов уже вернулись в Маньчжурию, семь человек получают всю необходимую медицинскую помощь в медучреждении в Краснокаменске, трое – в клинической больнице в Чите.

Один в Борзинской ЦРБ, решается вопрос о его перевозке в Забайкальск и передаче на границе китайским медикам говорится в публикации правительства Забайкальского края в мессенджере MAX

Два туриста решили самостоятельно выехать в Читу, еще двое остаются в гостинице Забайкальска. Им обеспечили проживание и питание.

Днем 18 апреля автобус, в котором находились около 40 туристов из Китая, опрокинулся на федеральной трассе в Забайкалье. Два человека погибли, 14 были госпитализированы.

СК возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Водитель автобуса задержан.