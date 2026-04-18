В результате ДТП с автобусом в Забайкалье погибли два человека

Двое погибли в ДТП с автобусом в Забайкалье В результате ДТП с автобусом в Забайкалье погибли два человека

Москва18 апр Вести.Два человека погибли в результате ДТП с автобусом в Забайкальском крае. Об этом сообщило правительство региона в MAX.

Авария произошла на 417-м километре трассы Чита – Забайкальск.

В результате происшествия двое погибли говорится в сообщении правительства

По последним данным, в больнице после ДТП оказались 14 человек – 13 пассажиров и водитель. Четверо из них остаются в тяжелом состоянии, еще семеро получили травмы средней степени тяжести, еще трое с легкими повреждениями получили необходимую помощь и были отпущены домой.

По предварительной информации, авария произошла из-за того, что водитель автобуса не справился с управлением и съехал с дороги. В этот момент в салоне находились 43 человека.