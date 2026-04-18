Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Стало известно состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье

Москва18 апр Вести.Представители краевого оперативного штаба в Борзинском и Краснокаменском округах Забайкалья навестили в больницах пострадавших в ДТП пассажиров автобуса. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства в мессенджере MAX.

В Борзинской центральной районной больнице остались четыре человека. Трое из них не нуждаются в госпитализации, они получили амбулаторную помощь и остались на ночь в медучреждении. Утром им организуют переезд до Забайкальска. Еще один пострадавший останется на излечении в ЦРБ.

Передали пострадавшим слова поддержки от губернатора и всех жителей края. Граждане КНР поблагодарили забайкальцев за помощь и внимание сообщила представитель краевого штаба - первый заместитель главы Борзинского округа Наталья Тюкавкина

В сообщении уточняется, что в краевую больницу №4 в Краснокаменск доставили семерых пострадавших в ДТП.

Авария с пассажирским автобусом произошло днем 18 апреля на 417 километре трассы Чита - Забайкальск. В результате происшествия двое пассажиров из 43 находящихся в автобусе погибли, 14 человек, включая водителя, оказались в больнице.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства.