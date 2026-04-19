Москва19 апр Вести.Водитель пассажирского автобуса, попавшего в ДТП в Забайкальском крае, где двое человек погибли и более десяти пострадали, задержан и помещен в изолятор временного содержания. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

Водитель автобуса задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

В его отношении возбуждено уголовное дело о нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ).

ДТП произошло днем 18 апреля на 417 км автодороги Чита - Забайкальск. Предварительно, водитель не справился с управлением, после чего автобус съехал с дороги и опрокинулся. По уточненным данным полиции, в результате аварии на месте погиб 67-летний пассажир, второй пассажир 1978 года рождения скончался при транспортировке в больницу. В лечебные учреждения госпитализированы 13 человек.