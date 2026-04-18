Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Забайкалье возросло до 14

Москва18 апр Вести.Госавтоинспекция Забайкалья уточнила число пострадавших в ДТП с автобусом, которое произошло сегодня в Забайкальском районе на федеральной автодороге "Чита -Забайкальск".

По сведениям ведомства, госпитализированы 14 человек – 13 пассажиров и водитель. Ранее сообщалось, что один человек погиб, 10 пострадали.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части, и автобус, в котором находились около 40 человек, перевернулся.

В результате ДТП один пассажир погиб, 13 пассажиров и водитель доставлены в медицинские учреждения говорится в публикации Госавтоинспекции Забайкалья в Telegram-канале

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На данный момент известно, что в автобусе находились туристы из Китая, которые ехали из Маньчжурии в Читу.