Москва18 апр Вести.В Забайкальском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с пассажирским автобусом: один человек погиб, 10 пострадали. Об этом сообщило правительство региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что авария случилась 18 апреля в 14.40 на трассе А-350 Чита – Забайкальск в районе станции Харанор.

говорится в публикации

Предварительно установлено, что водитель автобуса, перевозившего иностранных граждан, съехал с дороги, не справившись с управлением, после чего транспортное средство опрокинулось.

Пострадавших госпитализировали в Центральную районную больницу в Борзе. Для транспортировки пациентов в Читу готовится санавиация.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.