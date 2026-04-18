Москва18 апрВести.В Забайкальском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с пассажирским автобусом: один человек погиб, 10 пострадали. Об этом сообщило правительство региона на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Отмечается, что авария случилась 18 апреля в 14.40 на трассе А-350 Чита – Забайкальск в районе станции Харанор.
Предварительно установлено, что водитель автобуса, перевозившего иностранных граждан, съехал с дороги, не справившись с управлением, после чего транспортное средство опрокинулось.
Пострадавших госпитализировали в Центральную районную больницу в Борзе. Для транспортировки пациентов в Читу готовится санавиация.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.