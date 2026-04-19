Десять пострадавших в ДТП в Забайкалье граждан КНР находятся в тяжелом состоянии В Забайкалье 10 граждан КНР, пострадавших в ДТП, находятся в тяжелом состоянии

Москва19 апр Вести.Десять граждан Китая, которые пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом в Забайкалье, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили РИА Новости в правительстве региона.

Трое пострадавших, доставленных в Читу, (их состояние) оценивается как тяжелое, в Краснокаменске в краевой больнице №4 семеро — в тяжелом состоянии, но все в сознании уточнил собеседник агентства

Авария произошла накануне, 18 апреля на 417-м км трассы Чита – Забайкальск. В момент ДТП в салоне находились 43 человека. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, после чего автобус съехал с дороги и опрокинулся. В результате двое человек погибли и еще 14, среди которых водитель, получили травмы.

Предположительно, авария могла произойти из-за неблагоприятных погодных условий – в регионе действует циклон: обильные осадки, понижение температуры, местами гололедица.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.