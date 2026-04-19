Москва19 апрВести.Предположительной причиной смертельной аварии в Забайкальском крае, где в результате опрокидывания пассажирского автобуса двое человек погибли и более 10 пострадали, могли стать неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщается в официальном канале губернатора региона Александра Осипова в мессенджере MAX.
Предположительно, из-за неблагоприятных погодных условий водитель автобуса потерял управление, после чего автобус съехал с дороги и перевернулсяговорится в сообщении
В настоящее время в Забайкалье действует циклон: обильные осадки, понижение температуры, местами гололедица.
Авария произошла накануне, 18 апреля на 417-м км трассы Чита – Забайкальск. В момент ДТП в салоне находились 43 человека. 14 пострадавших оперативно доставили в медучреждения, трое из них госпитализированы в краевую клиническую больницу.