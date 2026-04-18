Москва18 апр Вести.В перевернувшемся сегодня в Забайкалье автобусе ехали граждане Китая, передает ТАСС со ссылкой на региональное по планированию и развитию региона. Иностранные граждане направлялись ехали из Маньчжурии в Читу.

ДТП произошло на 70 километре федеральной автодороги "Чита – Забайкальск". По предварительным данным, водитель не справился с управлением, и автобус опрокинулся, съехав с проезжей части.

Как данным МЧС Забайкальского края, в салоне находились около 40 человек.

По предварительным данным, в результате аварии один человек погиб на месте, его тело деблокировали спасатели МЧС России говорится в публикации краевого спасательного ведомства в мессенджере MAX

По информации на данный момент, 12 человек получили травмы различной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.