Еще 11 граждан КНР отправились домой после ДТП с автобусом в Забайкалье

Москва19 апр Вести.Еще 11 китайских туристов, пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье, смогли вернуться домой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство региона.

Всего, по данным агентства, вернуться домой решили 29 человек.

19 апреля покинули территорию России через МАПП Забайкальск – Маньчжурия цитирует сообщение властей ТАСС

Отмечается, что представители краевого оперативного штаба из администрации помогали попавшим в ДТП туристам.

Инцидент произошел в субботу, 18 апреля. Автобус, перевозивший граждан Китая, съехал с дороги и перевернулся. Двое погибли, многие пострадали, в том числе водитель. Позже водителя задержали и поместили в СИЗО по подозрению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть по неосторожности двух лиц.