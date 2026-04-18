Москва18 апрВести.Четверо пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкальском крае находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав региона.
В ведомстве рассказали, что всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь на месте аварии.
Семь человек получили травмы средней степени тяжести, трое – в удовлетворительном состоянии. Они получили амбулаторную помощь врачей и были отпущены, уточнили в ведомстве.
Краевое управление СК по факту ДТП с автобусом, который перевозил туристов из Китая, возбудило уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в аварии погиб один человек. По последним данным, которые приводит в мессенджере MAX региональное правительство, жертвами ДТП стали два человека.