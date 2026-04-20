В Забайкалье в больницах после ДТП с автобусом остаются 11 граждан КНР

Москва20 апр Вести.В Забайкальском крае в больницах остаются 11 граждан Китая, попавших в ДТП 18 апреля. Об этом ТАСС сообщили в минздраве региона.

Отмечается, что семь иностранцев в состоянии средней степени тяжести находятся в краевой больнице №4 в Краснокаменске. Трое госпитализированы в Забайкальскую краевую клиническую больницу в Чите в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший в состоянии средней степени тяжести находится в Борзинской центральной районной больнице.

В аварии пострадали 27 человек. Погибли двое, 11 госпитализированы. Всем оказывается вся необходимая медицинская помощь сказал собеседник агентства

ДТП с пассажирским автобусом произошло днем 18 апреля на 417-м километре трассы А-350 Чита - Забайкальск. Автобус, перевозивший граждан Китая, съехал с дороги и перевернулся. Позже водителя задержали и поместили в СИЗО по подозрению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть по неосторожности двух лиц.