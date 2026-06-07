Москва7 июнВести.Уголовное дело возбуждено после опрокидывания экскурсионного автобуса Yutong около деревни Сверчково в Ярославской области. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) РФ.
Авария произошла 7 июня. В момент ДТП в транспортном средстве находились 33 человека, из них четверо детей. Предварительно, пострадали 10 взрослых и 2 ребенка — им оказывается необходимая медицинская помощь.
Возбуждено уголовное дело по … п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Проведен осмотр места происшествия, уточняются все обстоятельства. Назначены судебные экспертизы, в том числе судебно-медицинские, для установления степени тяжести вреда здоровью, причиненного пострадавшим.