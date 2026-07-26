Экскурсионный автобус перевернулся в Ярославской области, пострадали 8 человек

Восемь человек пострадали в ДТП с экскурсионным автобусом в Ярославской области Экскурсионный автобус перевернулся в Ярославской области, пострадали 8 человек

Москва26 июл Вести.Ранним утром в воскресенье, 26 июля, на дороге Тутаев – Шопша в Ярославском районе случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие, сообщили в Госавтоинспекции Ярославской области.

Около 4 часов утра водитель экскурсионного автобуса Mercedes-Benz не справился с управлением и съехал в кювет, после чего транспортное средство перевернулось.

В результате дорожно-транспортного происшествия 8 пассажиров автобуса, в том числе 2 несовершеннолетних, с различными травмами были госпитализированы в больницу говорится в публикации ведомства в MAX

Уточняется, что в момент ДТП в салоне автобуса находились 19 человек.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии, проводится проверка.