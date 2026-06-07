Москва7 июнВести.После аварии с экскурсионным автобусом в Ярославской области две туристки попали в реанимацию, а одного ребенка отправили на лечение в Ярославль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы области.
Известно, что две женщины в реанимации, одного ребенка с переломом ключицы транспортируют в Ярославльговорится в сообщении
7 июня экскурсионный автобус из Москвы перевернулся в Угличском районе. В результате, пострадали 12 человек, из них двое детей, погибших нет. После аварии возбуждено уголовное дело.