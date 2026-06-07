Две пострадавшие в ДТП под Ярославлем туристки находятся в реанимации

Из-за аварии с автобусом под Ярославлем две туристки попали в реанимацию Две пострадавшие в ДТП под Ярославлем туристки находятся в реанимации

Москва7 июн Вести.После аварии с экскурсионным автобусом в Ярославской области две туристки попали в реанимацию, а одного ребенка отправили на лечение в Ярославль. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы области.

Известно, что две женщины в реанимации, одного ребенка с переломом ключицы транспортируют в Ярославль говорится в сообщении

7 июня экскурсионный автобус из Москвы перевернулся в Угличском районе. В результате, пострадали 12 человек, из них двое детей, погибших нет. После аварии возбуждено уголовное дело.