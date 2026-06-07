Пассажирский автобус под Ярославлем мог опрокинуться из-за технических неполадок

Автобус в Ярославской области мог опрокинуться из-за технических неполадок Пассажирский автобус под Ярославлем мог опрокинуться из-за технических неполадок

Москва7 июн Вести.Технические неполадки могли стать причиной опрокидывания экскурсионного автобуса в районе деревни Сверчково в Ярославской области. Об этом сообщил представитель оперативных служб в беседе с агентством ТАСС.

Предварительная причина ДТП - технические неполадки в автобусе. Автобус был новый - 2026 года приводятся слова собеседника

Отмечается, что московская компания использовала транспортное средство для перевозок. В момент автоаварии в автобусе как раз находилась группа туристов из столицы.

По словам источника, 6 июня туристы прибыли из Москвы в Углич, 7 числа они посетили ферму и должны были возвращаться в столицу. Однако на обратном пути произошло ДТП.

В момент аварии в транспортном средстве находились 33 человека, из них четверо детей. Предварительно, пострадали 10 взрослых и 2 ребенка. По данным РИА Новости, 2 женщины находятся в реанимации.

Возбуждено уголовное дело.