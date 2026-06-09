Московские врачи помогают пострадавшим в ДТП с автобусом под Угличем

Хирурги Склифа борются за жизнь пострадавшей в ДТП с автобусом под Угличем Московские врачи помогают пострадавшим в ДТП с автобусом под Угличем

Москва9 июн Вести.Московские медики оказывают помощь пострадавшим в аварии с экскурсионным автобусом под Угличем в Ярославской области, сообщает столичный Депздрав.

В ведомстве уточнили, что Центр медицины катастроф Москвы доставил в московские больницы для дальнейшего лечения 12 пострадавших. Двоих – на вертолете под наблюдением врачей авиамедицинской бригады.

Отмечается, что у всех пациентов травмы, характерные для ДТП: переломы и повреждения внутренних органов.

Одна пациентка с тяжелым повреждением легких – за ее жизнь борются торакальные хирурги Склифа сообщает "Московская медицина" в MAX

Всем пострадавшим оказывается медпомощь в полном объеме.

ДТП с участием экскурсионного автобуса, следовавшего по маршруту из Углича в Москву, произошло 7 июня. По предварительным данным, он мог опрокинуться из-за технических неполадок.