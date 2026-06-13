Минздрав: 3 пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье - в тяжелом состоянии

Трое пострадавших в ДТП с маршруткой в Подмосковье – в тяжелом состоянии Минздрав: 3 пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье - в тяжелом состоянии

Москва13 июн Вести.В Министерстве здравоохранения РФ рассказали о состоянии пассажиров автобуса, которые были госпитализированы после ДТП с грузовиком в Подмосковье.

Как сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов, сейчас в больницах области оказывается помощь 11 пострадавшим, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Состояние троих (пострадавших – ред.) … врачи оценивают как тяжелое. Восемь пострадавших в состоянии средней тяжести сказал Кузнецов

Он добавил, что оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Запланированы телемедицинские консультации со специалистами федеральных центров.

Авария с участием грузовика Shacman и рейсового микроавтобуса произошла днем 13 июня на втором километре Луцинского шоссе. После столкновения автобус опрокинулся. По последним данным, жертвами ДТП стали двое пассажиров, еще 21 получил травмы различной степени тяжести.

Ранее в пресс-службе подмосковного главка СК России сообщили, что виновником аварии является водитель грузовой автомашины, который выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.