До 14 человек увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье

Число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком увеличилось до 14 До 14 человек увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье

Москва13 июн Вести.Число пострадавших при столкновении рейсового микроавтобуса и автомобиля Shacman в Подмосковье увеличилось до 14. Ранее сообщалось об одном погибшем и 12 пострадавших.

ДТП произошло днем 13 июня на втором километре Луцинского шоссе вблизи города Звенигород. После удара автобус опрокинулся.

В результате дорожной аварии, по предварительным данным, один человек погиб, 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждения сказано в сообщении

Расследование обстоятельств ДТП находится на контроле Одинцовской городской прокуратуры.

Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.