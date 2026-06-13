Москва13 июнВести.Число пострадавших при столкновении рейсового микроавтобуса и автомобиля Shacman в Подмосковье увеличилось до 14. Ранее сообщалось об одном погибшем и 12 пострадавших.
ДТП произошло днем 13 июня на втором километре Луцинского шоссе вблизи города Звенигород. После удара автобус опрокинулся.
В результате дорожной аварии, по предварительным данным, один человек погиб, 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы в медицинские учреждениясказано в сообщении
Расследование обстоятельств ДТП находится на контроле Одинцовской городской прокуратуры.
Одинцовская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ДТП и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.