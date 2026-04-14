Расследование ДТП с автобусом в Подмосковье взяла на контроль прокуратура

Москва14 апр Вести.В автобусе, перевернувшемся на трассе в Богородском городском округе Московской области, находились 15 пассажиров, одному пострадавшему оказана медицинская помощь, сообщает подмосковная прокуратура.

Авария произошла 14 апреля на 13-м километре автодороги Ногинск – Боровково – Стромынь – Крест неподалеку от села Стромынь. Перевернувшийся автобус был рейсовым, он ехал по маршруту Черноголовка – Ногинск.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим переворотом.

Ногинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, а также даст оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения при перевозках пассажиров и содержании автомобильных дорог говорится в публикации прокуратуры Московской области в мессенджере MAX

Работу экстренных служб и правоохранительных органов на месте координирует заместитель Ногинского городского прокурора Игорь Синякин.