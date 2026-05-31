Москва31 маяВести.На трассе А-107 в Подмосковье произошло массовое ДТП. В результате погиб пассажир автобуса, еще восемь человек пострадали. Об этом сообщили на странице во "ВКонтакте" ГУ МВД России по региону.
Предварительно, водитель Toyota при движении по обочине столкнулся с легковушкой Ford, которая двигалась в попутном направлении.
От удара Toyota выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковой автомашиной марки Kia и маршрутным автобусом, который опрокинулсяотмечается в сообщении
В результате пассажир маршрутки погиб. Восемь человек обратились за помощью к медикам.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.