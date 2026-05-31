В Подмосковье произошло массовое ДТП с маршруткой, есть погибший и пострадавшие

Москва31 мая Вести.На трассе А-107 в Подмосковье произошло массовое ДТП. В результате погиб пассажир автобуса, еще восемь человек пострадали. Об этом сообщили на странице во "ВКонтакте" ГУ МВД России по региону.

Предварительно, водитель Toyota при движении по обочине столкнулся с легковушкой Ford, которая двигалась в попутном направлении.

От удара Toyota выехала на встречную полосу, где столкнулась с легковой автомашиной марки Kia и маршрутным автобусом, который опрокинулся отмечается в сообщении

В результате пассажир маршрутки погиб. Восемь человек обратились за помощью к медикам.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.