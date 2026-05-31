Дело завели после массового ДТП с маршруткой в Подмосковье

Москва31 мая Вести.После смертельного ДТП с участием трех легковушек и маршрутки на 93-м километре трассы А-107 в Московской области было заведено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что водитель Toyota при движении по обочине совершил столкновение с легковушкой Ford. От удара Toyota выехала на встречку и столкнулась с Kia и маршрутным автобусом.

В результате автобус с 10 людьми опрокинулся.

Ногинская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП, а также ход и результаты расследования уголовного дела по данному факту говорится в мессенджере MAX

Одна пассажирка погибла, еще восемь человек пострадали.