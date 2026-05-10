Дело возбуждено по факту ДТП со школьным автобусом в Омской области

Москва10 мая Вести.В Омской области возбудили уголовное дело по двум статьям после ДТП с участием школьного автобуса и грузового автомобиля. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия, днем 10 мая на 519-м километре трассы Омск – Тюмень автобус, перевозивший детей со спортивного мероприятия, столкнулся с большегрузом. По предварительным данным, один ребенок погиб, семь детей, а также водитель доставлены в больницу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека), ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) говорится в сообщении

На месте происшествия работает следственная группа. Обстоятельства ДТП выясняются. Также в рамках расследования будет дана оценка действиям лиц, ответственных за транспортировку детей на спортивное мероприятие.